Ситуация патовая, но мы не можем отказаться от переговоров – политолог Зе-офиса
Украина оказалась в ситуации, когда не может согласиться на условия переговоров с Россией, но и не может отказаться от них.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий офис украинского диктатора Владимира Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин такой сигнал направил Трампу: «Я готов к переговорам, но переговорам о мире, о прекращении войны, а не просто о прекращении огня». Ну и, соответственно, это сигнал о том, что он хочет переговоров с Трампом на самом деле, об этом уже говорят другие: Ушаков, Песков и так далее.
Поэтому, в данном случае мы видим активизацию переговорной тактической игры с обеих сторон. С другой стороны, это патовая ситуация, потому что мы не можем соглашаться на то, чтобы начинать имитацию переговорного процесса. В чем цель тактической игры со стороны Путина? Вот это надо понимать – оно же так сформулировано, чтобы мы отказались. А если мы откажемся, тогда будет сигнал Трампу: «Видите, это же Украина не хочет прекращения огня, прекращения войны. Мы хотим, а вот эта плохая Украина не хочет».
Вот такой подход Путина, он хочет спровоцировать наш отказ. А если мы согласимся, еще и на путинских условиях, тогда нам скажут уже в Стамбуле дополнительные условия, поэтому и намек на то, что якобы на стамбульских условиях 22-го года, чтобы мы соглашались на денацификацию, демилитаризацию и тому подобное», – заявил Фесенко.
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