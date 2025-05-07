Ситуация для Украины будет ухудшаться: прогноз о тенденциях западной поддержки
Ситуация для Украины на западном направлении будет только ухудшаться.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в России в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Американцы отваливаются, ну то есть давать донорские деньги в таком масштабе, как они давали, не будут и вообще ни в каком масштабе не будут, то есть дальше всё через подобного рода транзакционные сделки, как это мы видим в формате с этим вот фондом. Остается ключевым вопрос Европы, потому что Европа остается нашим ключевым донором в этой ситуации и, соответственно, что будет происходить в Европе, будут ли возможности по финансированию Украины расширяться или сужаться?
Я уверен, что будут сужаться, поскольку мы видим, что даже по выборам в соседней Румынии, где националист право-популистского тока взял верх и, собственно говоря, Европа, чем дальше, тем больше будет покрываться подобного рода вспышками.
Но это объективный процесс, потому что та конструкция старой Европы, которая сложилась за последние десятилетия, она законсервировала развитие в таких громоздких бюрократических рамках и поэтому находится все больше и больше политиков недовольных, которые эти рамки будут пытаться ломать. И для Украины, соответственно, в этом плане ситуация будет ухудшаться», – заявил Романенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: