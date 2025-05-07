Ситуация для Украины будет ухудшаться: прогноз о тенденциях западной поддержки

Ситуация для Украины на западном направлении будет только ухудшаться.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в России в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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