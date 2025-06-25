Штаты пытаются обменять снятие санкций с Белоруссии взамен на отказ от поддержки России

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Соединенные Штаты предлагают ослабить или отменить санкции коллективного Запада, введенные против Белоруссии, взамен на отказ официального Минска от поддержки российского руководства. Для этого в Белоруссию недавно и летал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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