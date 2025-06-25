Штаты пытаются обменять снятие санкций с Белоруссии взамен на отказ от поддержки России

Анатолий Лапин.  
25.06.2025 11:41
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Санкции, США


Соединенные Штаты предлагают ослабить или отменить санкции коллективного Запада, введенные против Белоруссии, взамен на отказ официального Минска от поддержки российского руководства. Для этого в Белоруссию недавно и летал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты предлагают ослабить или отменить санкции коллективного Запада, введенные против Белоруссии, взамен на...

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«Я бы сказал, что предметом переговоров были наверняка санкции. Размер и объем этих санкций, которые по отношению к Беларуси сейчас применяет коллективный Запад. И они могли их обменивать, эти санкции, с двумя, скажем так, военно-политическими целями.

Первое – пытаются оторвать Лукашенко от Кремля и второе – воспрепятствовать организации проведения с территории Беларуси наступательной операции российских Вооруженных сил. Я на данный момент скептически отношусь к американским возможностям в этом направлении, просто потому, что в дальнейшем не просто зависимость Лукашенко от Кремля просматривается, фактически, Лукашенко сидит на троне, благодаря Кремлю», – заявил Машовец.

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