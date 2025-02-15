Шольц зомбирует Трампа: Если США откажутся от Бандерштадта – значит, Путин победил!

Константин Серпилин.  
15.02.2025 17:00
  (Мск) , Мюнхен
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Германия, Дзен, Политика, Русофобия, США, Украина


Разделение коллективного Запада на европейскую и американскую безопасность будет победой Кремля.

Об этом на Мюнхенской конференции заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разделение коллективного Запада на европейскую и американскую безопасность будет победой Кремля. Об этом на...

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«Победа России или распад Украины не приведут к установлению мира, напротив – это ещё больше поставит под угрозу мир и стабильность в Европе и за её пределами. Мир может быть только в том случае, когда суверенитет Украины будет обеспечен, поэтому мы никогда не поддержим навязанный Украине мир. Мы также не согласимся на любое решение, которое приведёт к разделению европейской и американской безопасности. От этого выиграет только один человек – президент Путин. Мы, европейцы, будем уверенно и единодушно представлять эти интересы на предстоящих переговорах. …

Согласно данным института мировой экономики, США и Германия оказывают наибольшую поддержку Украине. В абсолютном выражении –США впереди, однако в отношении к экономической мощи поддержка Германии в четыре раза превышает американскую. Это эффективное распределение бремени между союзниками и друзьями», – разглагольствовала «ливерная колбаса».

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