«Шок, предательство, трусы, нельзя это игнорировать!» – байденовский конгрессмен о Трампе
Американцы, которых годами зомбировали необходимостью поддержки Бандерштадта, вполне спокойно отнеслись к разоблачительным заявлениям Дональда Трампа в адрес Зеленского и Украины. Более того, молчат и некоторые республиканцы, ранее поддерживавшие Киев, – поскольку боятся что-либо сказать против, чтобы не лишиться своих мест в Конгрессе.
Об этом в интервью Bloomberg заявил конгрессмен-демократ, бывший морской пехотинец Сет Молтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп поддерживает кровавого диктатора. Теперь президент США говорит, что войну начала Украина, что мы должны поддержать Россию. Невероятно, что республиканцы не могут проявить элементарную порядочность и мужество и осудить президента за его слова. Я знаю, что администрация Трампа сделала много шокирующих вещей, многие из них он обещал сделать. Многие американцы говорят – ну, он же обещал. Но я не думаю, что он когда-либо обещал в своей предвыборной кампании встать на сторону кровавого диктатора – это просто немыслимо для американской истории. С этим должны смириться его сторонники-республиканцы.
И знаете, простые американцы не должны игнорировать это, потому что наша безопасность, наша национальная оборона под угрозой, когда наш главнокомандующий предаёт нас русским. Мои коллеги в шоке, но проблема в том, что они молчат. Республиканцы в Вашингтоне не согласны с этими предательскими разговорами, они хотят поддержать Украину, но они боятся. Они просто боятся Дональда Трампа, они боятся, что потеряют свои драгоценные места в Конгрессе, если скажут что-то плохое о президенте. Вот, почему я называю многих своих коллег-республиканцев трусами», – истерил Молтон.
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