Сенатор-республиканец: Трамп скоро станет Байденом

Это вопрос времени, чтобы президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс начали рассматривать российского лидера Владимира Путина как проблему.

Об этом сенатор-республиканец США Майкл Маккол заявил на «Саммите по безопасности» издания «Политико», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что сейчас президент и вице-президент смотрят на Путина и говорят: «Слушай, ты не можешь требовать территории, которые ты даже не оккупировал в Украине, в рамках мирного соглашения. Это должна быть честная сделка, а не мир любой ценой», – сказал Маккол.

Он напомнил, что Трамп уже отправил в Украину запчасти для Ф-16 на 300 миллионов долларов, и прогнозирует, что дальше поставки оружия будут больше. Кроме того, Белый дом введет новые антироссийские санкции.