Если членства в Североатлантическом альянсе не будет среди гарантий безопасности для Киева, то нужно строить «ещё одно НАТО» внутри Украины.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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