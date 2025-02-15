«Сейчас самый влиятельный член НАТО – это Путин» – Зеленский провоцирует Мюнхен

Константин Серпилин.  
15.02.2025 16:54
  (Мск) , Мюнхен
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Дзен, Русофобия, Украина


Если членства в Североатлантическом альянсе не будет среди гарантий безопасности для Киева, то нужно строить «ещё одно НАТО» внутри Украины.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если членства в Североатлантическом альянсе не будет среди гарантий безопасности для Киева, то нужно...

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«Я не верю в гарантии безопасности без Америки, они будут слабыми. Но Америка не даст гарантии, если Европа не предложит свои собственные гарантии. Я также не хотел бы исключать из повестки дня членство Украины в НАТО. Но сейчас самый влиятельный член НАТО, как мне кажется, это Путин. Потому что его прихоти обладают достаточной силой, чтобы блокировать решения НАТО, несмотря на тот факт, что украинская армия остановила Россию, а не страны НАТО, не войска НАТО, а наши люди.

Обращаюсь к каждому из вас, просьба ответить честно: если Россия придёт к вам, сможет ваша армия таким же образом сражаться? Я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас узнал это на самом деле. Именно поэтому мы говорим о гарантиях безопасности, именно поэтому мы считаем, что в центре гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Если не это – тогда условия, которые позволяют нам создать ещё одно НАТО – прям здесь, на Украине», – уже не знал, что выдумать Зеленский.

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