Сейчас самое время забрать все российские активы и отдать нам! – Зеленский

Вадим Москаленко.  
27.03.2025 21:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 259
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Если сейчас не забрать замороженные активы РФ, то потом после восстановления мира придётся за них бороться с русскими.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если сейчас не забрать замороженные активы РФ, то потом после восстановления мира придётся за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Есть инвестиции, благодаря тому, что мы используем налог на эти замороженные активы, имеем на это право. Но безопаснее всего иметь возможность взять эти активы замороженные и тратить на то, что Россия разрушает.

Восстановление нашей логистики, армии, строительство бомбоубежищ для детей, бомбоубежищ в школах, университетах, в больницах и т.д. И такого очень много.

Потому что я считаю, если не найти способ не только заморозки, но и забрать эти активы, может так случиться, что потом все мы после окончания войны ещё будем бороться с русскими за эти активы. Так вот, чтобы потом не бороться, нужно их забрать, пока есть эта возможность», – вещал Зеленский.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить