Сейчас самое время забрать все российские активы и отдать нам! – Зеленский
Если сейчас не забрать замороженные активы РФ, то потом после восстановления мира придётся за них бороться с русскими.
Об этом на пресс-конференции в Париже заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть инвестиции, благодаря тому, что мы используем налог на эти замороженные активы, имеем на это право. Но безопаснее всего иметь возможность взять эти активы замороженные и тратить на то, что Россия разрушает.
Восстановление нашей логистики, армии, строительство бомбоубежищ для детей, бомбоубежищ в школах, университетах, в больницах и т.д. И такого очень много.
Потому что я считаю, если не найти способ не только заморозки, но и забрать эти активы, может так случиться, что потом все мы после окончания войны ещё будем бороться с русскими за эти активы. Так вот, чтобы потом не бороться, нужно их забрать, пока есть эта возможность», – вещал Зеленский.
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