«Сделка по недрам» – абсолютный блеф и бутафория

Елена Острякова.  
10.04.2025 16:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


«Сделка по недрам», которую так эмоционально обсуждают в США и на Украине, является лишь ширмой, прикрывающей тот факт, что на самом деле политика Вашингтона в отношении киевского режима принципиально не меняется.

Об этом эксперт по энергетике Александр Фролов заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сделка по недрам», которую так эмоционально обсуждают в США и на Украине, является лишь...

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«Продолжают ли США помогать Украине. Нет, они на недельку приостанавливали ее. «Трампушка молодец, агент Дональд умница». А сейчас как с помощью? Все в порядке? То есть Трамп продолжает делать то, что делал Байден, то, что делал бы Обама, то, что делал бы предыдущий Трамп. Он делает ровно то же самое, но напускает вокруг этого туман, объясняя не нам, не Украине, а своим избирателям, широкой аудитории, которая бухтеть начинает: я делаю то же самое, но лучше», – сказал Фролов.

Он назвал «сделку по недрам» перформансом. На самом деле от того, подпишет ли утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский этот договор или нет, на судьбу Украины это не повлияет.

«Смотрите, мы предлагаем вот такой договор. Если договор не удастся подписать, да и плевать. Можно будет сказать: «Ну дурачок этот украинский не подписал выгодные для себя условия. Мы сейчас ему выкатим еще более жесткие условия, на которые он обязательно согласится. Или не согласится. Нам плевать. Мы туман войны напускаем, продолжая делать то же самое, что делали предшественники».

В этом плане Украину как доили, так и будут доить. Ее не будут доить как-то экстремально по-новому. И если кто-то думает, что раньше все деньги, которые получали некие люди от реализации того, что добыто из украинских недр оставались на Украине, то успокойтесь, господа, они не оставались, а выводились за рубеж», – сказал Фролов.

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