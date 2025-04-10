«Сделка по недрам» – абсолютный блеф и бутафория

«Сделка по недрам», которую так эмоционально обсуждают в США и на Украине, является лишь ширмой, прикрывающей тот факт, что на самом деле политика Вашингтона в отношении киевского режима принципиально не меняется.

Об этом эксперт по энергетике Александр Фролов заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжают ли США помогать Украине. Нет, они на недельку приостанавливали ее. «Трампушка молодец, агент Дональд умница». А сейчас как с помощью? Все в порядке? То есть Трамп продолжает делать то, что делал Байден, то, что делал бы Обама, то, что делал бы предыдущий Трамп. Он делает ровно то же самое, но напускает вокруг этого туман, объясняя не нам, не Украине, а своим избирателям, широкой аудитории, которая бухтеть начинает: я делаю то же самое, но лучше», – сказал Фролов.

Он назвал «сделку по недрам» перформансом. На самом деле от того, подпишет ли утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский этот договор или нет, на судьбу Украины это не повлияет.