Киев будет повышать ставки ударами по российской энергетике, и жёсткие ответы Москвы окончательно добьют ослабевшую за предыдущие годы украинскую энергоинфраструктуру.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не думаю, что задача ставилась строить эшелонированную оборону, для этого нет ни ресурсов, ни возможностей. И, по большому счёту, закрыть все регионы Украины не получается, в лучшем случае Киев и Одессу, хотя там тоже много говорят о прилётах. Я думаю, и там будет не очень хорошо.

В вопросе об энергетической инфраструктуре, думаю, самые апокалиптические прогнозы будут реализованы. Тем более, она серьёзно подсела после ударов в прошлом году, – сейчас, думаю, это будет обнуляться.

Запад будет делать всё, чтобы ситуация эскалации продолжалась, вопрос, как будут защищены украинцы, их не интересовал изначально. Кого интересуют проблемы туземцев? Не для того товарищи затевали майдан и все войны», – сказал Копатько.