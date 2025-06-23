Санкции не сбили Россию с ног. Нет предпосылок к завершению войны – Горбулин

Анатолий Лапин.  
23.06.2025 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Санкции, Украина


Введенные Западом масштабные санкции против России лишь заставили ее хромать.

Об этом в эфире телеканала ВВС заявил секретарь СНБО времён Кучмы, экс-советник Петра Порошенко, вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Владимир Горбулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Введенные Западом масштабные санкции против России лишь заставили ее хромать. Об этом в эфире...

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«Мы в 2023-м году имели успехи на фронте. Если бы мы вооружались странами Запада, в первую очередь, Соединенными Штатами, мы могли бы перевести эту ситуацию в другую вариацию, чем имеем сегодня. Потому, если будут продолжаться санкции… они помотали, с точки зрения экономики и финансового положения, Российскую Федерацию не настолько, чтобы она приседала на две ноги – она сейчас, может быть, хромает только на одну ногу.

А чтобы она захромала как следует, я не вижу возможности. Возможности завершить эту войну я не вижу сейчас. В этом году война будет продолжаться», – заявил Горбулин.

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