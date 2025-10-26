«Самый шикардос, когда они станут возвращаемыми»: Путин рассекретил новое оружие «Судного дня»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия провела успешные испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

«Был осуществлён многочасовой полёт ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, и это не предел… в ходе полёта ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные манёвры, и тем самым продемонстрированы её высокие возможности по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны… Технические характеристики «Буревестника» вообще позволяют применять её с гарантированной точностью по высокозащищённым объектам на любом расстоянии», – доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Герасимов уточнил, что ракета находилась в воздухе 15 часов, «и это не предел».

Путин поручил «готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооружённых Силах».

«Уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая… И вот сейчас решающие испытания завершены», – сказал глава государства.

Пока что западные СМИ предпочитают оценивать новую российскую ракету «Судного дня» скептически.

«Из-за дозвуковой скорости ракету можно обнаружить, что может повысить её уязвимость, если она будет дольше находиться в воздухе», – пишет Reuters.

Так или иначе, но сообщения о «Буревестнике» трактуются как сигнал Вашингтону:

«Заявление Путина не случайно. Лидер Кремля, который в последние дни предвещал «шокирующие последствия» в случае ударов вглубь России, сегодня показывает мускулы», – пишет итальянское агентство Adkronos.

Военный эксперт Владимир Орлов подтверждает:

«Это уже серьезный аппарат. Но опять же. Его цели в США. На СВО у него целей нет».

Обозреватель Александр Зимовский поясняет:

«Буревестник» — это не просто новая ракета. Это инструмент, который должен сделать саму идею победы в ядерной войне против России абсолютно бессмысленной для любого потенциального агрессора… Ракеты выводятся на боевое патрулирование над безлюдными районами РФ (например, Арктика) или внутренними территориями. В момент первого удара они уже находятся в воздухе, рассредоточены и не привязаны к стационарным точкам. Уничтожить их первым ударом невозможно. Его развертывание — это прямая реализация принципа «Неотвратимого Ответного Удара», который является основой российской ядерной доктрины. Он посылает сигнал: «Даже если вы уничтожите всё, что видите, возмездие всё равно придет оттуда, откуда вы его не ждете, и его нельзя будет остановить».

Публицист Егор Холмогоров прогнозирует: