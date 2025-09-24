Русскую оккупацию ещё надо заслужить – Уралов

Максим Столяров.  
24.09.2025 22:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 283
 
Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Строительство, Украина


Украинским регионам ещё нужно заслужить освобождение, которое обернётся для них большим благом, чем оставаться расходным материалом Запада.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Была такая шутка, которая оказалась не очень шуткой, что оккупацию ещё надо заслужить. Особенно русскую оккупацию.

Я постоянно бываю в новых регионах, чтобы своими глазами видеть, что происходит. Большинство управленцев – местные. Если первые пару лет многие ещё передавали опыт, многие были с Донбасса, занимали позиции средних управленцев. Кого-то карьера уже до Москвы довела», – сказал Уралов.

«Поэтому правильнее эту «оккупацию» называть реинтеграцией. Потому что когда-то все эти регионы были нормально интегрированы в тело большой страны», – подытожил он.

Все новости за сегодня



