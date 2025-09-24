Украинским регионам ещё нужно заслужить освобождение, которое обернётся для них большим благом, чем оставаться расходным материалом Запада.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Была такая шутка, которая оказалась не очень шуткой, что оккупацию ещё надо заслужить. Особенно русскую оккупацию.

Я постоянно бываю в новых регионах, чтобы своими глазами видеть, что происходит. Большинство управленцев – местные. Если первые пару лет многие ещё передавали опыт, многие были с Донбасса, занимали позиции средних управленцев. Кого-то карьера уже до Москвы довела», – сказал Уралов.