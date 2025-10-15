Русские уничтожат любую базу США или НАТО в Европе в ответ на удар «Томагавком», – Макгрегор

Президент США Дональд Трамп затеял опасную игру, угрожая России передачей ракет «Томагавк» Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дипломатия – это сложно, поэтому проще запугивать, особенно если вы думаете, что ваш оппонент не ответит. Это очень опасно, потому что русские говорят, что это серьезная эскалация. Знаете, в какой-то момент русские скажут себе: «Они не будут нас слушать. Они не ответят, пока мы не покажем, что мы чувствуем и что мы можем сделать».

Я думаю, что русские могли бы выбрать цели для удара. Любая база США или НАТО в Литве или Румынии, любой аэропорт или аэродром могут быть атакованы в течение нескольких часов и уничтожены. Возможно они уже пришли к выводу, что это единственный способ привлечь наше внимание. Я не думаю, что мы к этому готовы, но это вполне реальная угроза», – заявил Макгрегор.