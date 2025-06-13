Русофоб Дроздов: Каждый день Украина уменьшается в размерах
Ситуация на севере Украины (Сумская область), где продолжается российское наступление, уже не менее опасная, чем на линии фронта в Донбассе.
Об этом в эфире эмигрантского Радио Чикаго заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.
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«По Харьковской и по Сумской линии фронта вместе врагом собрано 125 тысяч контингента. Это свидетельствует о том, что наверняка развивается широкомасштабное летнее наступление. Здесь вопрос ползучей оккупации уже не обговаривается, поскольку она продолжается», – говорит Дроздов.
Он сослался на данные, согласно которым, в мае «враг ежедневно оттяпывает 14 квадратных километров
«То есть продвижение врага идет со скоростью 14 квадратных километров в сутки. У нас еще со времен АТО весь фокус внимание на востоке. Было принято считать, что война на востоке. Так вот, начиная с мая и июня это уже не так. У нас есть двухфронтальная война – восточно-северная, где северный фронт (Сумская область) после поражения Курской операции уже наравне стоит по опасности с восточным», – резюмировал Дроздов.
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