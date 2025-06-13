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Ситуация на севере Украины (Сумская область), где продолжается российское наступление, уже не менее опасная, чем на линии фронта в Донбассе.

Об этом в эфире эмигрантского Радио Чикаго заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.

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«По Харьковской и по Сумской линии фронта вместе врагом собрано 125 тысяч контингента. Это свидетельствует о том, что наверняка развивается широкомасштабное летнее наступление. Здесь вопрос ползучей оккупации уже не обговаривается, поскольку она продолжается», – говорит Дроздов.

Он сослался на данные, согласно которым, в мае «враг ежедневно оттяпывает 14 квадратных километров