Рубль будет падать, но останется привлекательной валютой
Уже летом российская национальная валюта опустится до отметки 100 рублей за один доллар США.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
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Он считает, что причин для удешевления рубля более чем достаточно, первая из которых – падение цен на нефть.
«Вторая причина почему рубль будет дешеветь как раз касается бюджета. Его дефицит уже в марте–апреле составил 2,137 трлн рублей, или 1% ВВП. Крепкий рубль для того бюджета опорой стать не сможет, поэтому я уверен, что доллар по 100 рублей будет уже летом», – сказал Разуваев в интервью «Московскому комсомольцу».
При этом он не советует покупать американскую валюту в надежде заработать.
«Я бы так делать не стал. На валютном рынке по-прежнему много рисков. Если есть возможность и свободные деньги, то лучше приобрести золото или акции, паи фондов, занимающихся этим драгметаллом: он хорошо вырос в цене. Хотя депозиты в российских банках по-прежнему интересны: они намного выше инфляции. По данным Росстата, к 14 апреля она составила 10,34%. А по данным на 10 апреля 2025 года максимальные ставки по вкладам на 3 месяца в топ-20 банков держатся на уровне 22,5%. По вкладам на 6 месяцев — 21,1%. По вкладам на год — 21%. Так что делать сбережения в России — это по-прежнему выгодная история», – считает аналитик.
Эксперт подчеркнул, что «категорически против криков о том, что он падает».
«Рубль просто волатилен. Это валюта развивающегося рынка, это сырьевая валюта, плюс валюта страны, находящейся под рекордным количеством санкций. Но давайте заглянем в историю. В январе 2016 года доллар был выше 83 рублей, а сейчас, в 2025 году, девять лет спустя, его официальный курс ниже этой отметки. В общем, я за приоритет рублевых активов», – отметил финансист.
Он высказал уверенность, что Дональд Трамп отменит санкции против Мосбиржи и волатильность курса рубля снизиться и возобновятся нормальные биржевые торги.
«Вероятно, он даже разморозит российские резервы и, соответственно, потепление отношений продолжится. Американские фонды будут покупать наши акции и облигации, как в старые добрые времена. Это в чем-то будет даже символично, ведь как раз сейчас отечественные инвесторы отмечают 30-летие российского фондового рынка. О том, что будет в 2026 году и 2027 году, я бы рассуждать не стал. Многое будет зависеть не только от экономических новостей, но и от событий в других сферах. Могу сказать одно: если СВО закончится, то произойдет секвестр оборонных расходов. Сразу снизится инфляция, а на это уже среагирует Банк России и понизит ключевую ставку», – говорит собеседник издания.
По его мнению, в этой ситуации Центробанк РФ показал себя отлично.
«Его вклад в нашу победу в СВО, вклад в то, что экономика России в столь сложное время и особенно финансовая система нашей страны не рухнули, что они выстояли под натиском рекордных по объему санкций, огромен. И нынешний курс рубля, который не сильно отличается от того, что было до СВО — напомню, что в январе 2022 года доллар стоил 78 рублей, а сейчас его официальный курс около 82 рублей — подтверждение тому, что регулятор все сделал правильно», – резюмировал Разуваев.
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