Россия «взяла верх» на Украине и побеждает в войне на истощение – оценка американской разведки

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Руководители сразу нескольких американских спецслужб, в том числе глава Национальной разведки Талси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, во вторник отчитывались в Сенате перед членами профильного комитета верхней палаты амениканского Конгресса. Основной темой встречи был новый доклад силовиков, перечисляющий основые глобальные угрозы США.

Politico со ссылкой на американское разведсообщество пишет, что Россия «взяла верх» в конфликте на Украине.

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«Американские разведывательные службы бьют тревогу по поводу уменьшения перспектив Украины в противостоянии России. Об этом говорится в ежегодном докладе, опубликованном во вторник», – говорится в материале.

Ежегодная оценка угроз от разведывательного сообщества США на 2025 год, опубликованная Управлением директора Национальной разведки США одновременно с показаниями высокопоставленных чиновников на слушаниях в сенатском комитете по разведке, предупреждает, что Москва «взяла верх» в конфликте за последний год и «находится на пути к получению большего влияния» с целью добиться благоприятных условий в переговорах с Украиной и Западом.

Разведывательные агентства США отмечают сохраняющуюся военную устойчивость России, несмотря на большие потери на поле боя — Москва пополняет личный состав и наращивает промышленный потенциал.

«Даже несмотря на то, что президент России Путин не сможет добиться полной победы, которую он предполагал, инициируя широкомасштабное вторжение в феврале 2022 года, Россия сохраняет импульс, поскольку война на истощение играет на руку ее военным преимуществам… Эта война на истощение приведет к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от попыток США или союзников навязать Москве новые и более значительные издержки», — говорится в докладе.

Оценка разведки также ставит под сомнение желание, как России, так и Украины заключить мирную сделку.

По оценкам американского разведсообщества, Владимир Путин и Владимир Зеленский «заинтересованы в продолжении обсуждений» с целью прекращения конфликта, делается вывод в отчете, но оба лидера «вероятно, по-прежнему считают риски более длительной войны меньшими, чем риски неудовлетворительного урегулирования».

«Независимо от того, как и когда закончится война на Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость и постоянную потенциальную угрозу для мощи, присутствия и глобальных интересов США», — утверждается в докладе разведки. Независимо от исхода конфликта на Украине Россия и ее армия останутся угрозой глобальным интересам США, говорится в докладе. Спецслужбы также опасаются, что Россия поделится уроками военной операции с врагами США. При этом, позиционный тупик на Украине делает этот конфликт периферийным с точки зрения интересов нацбезопасности США. «Самую всеобъемлющую и мощную военную угрозу» для США представляет собой Пекин, говорится в докладе.

В докладе прогнозируется «устойчивый, но неравномерный» прогресс Китая в развитии военного потенциала, необходимого для вторжения на самоуправляемый остров и сдерживания вмешательства США.

В докладе говорится о продолжающемся военном прогрессе Пекина, включая разработку ракет дальнего радиуса действия, расширение военно-морского флота и модернизацию сухопутных войск. По оценке спецслужб, Китай «по-прежнему намерен» расширять и модернизировать свой ядерный арсенал.

Пекин также, вероятно, разработал «многогранную стратегию национального уровня», чтобы к 2030 году вытеснить США с места мирового лидера в области искусственного интеллекта.