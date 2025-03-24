Россия уничтожает газовую инфраструктуру. Нужны меры, иначе не пройдем следующий сезон, – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Газ, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Россия наносит крайне эффективные удары по украинской газовой инфраструктуре, поэтому ее нужно включать в список объектов, по которым нельзя бить в рамках перемирия.

Об этом в эфире канала «Новости live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия наносит крайне эффективные удары по украинской газовой инфраструктуре, поэтому ее нужно включать в...

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«Российская Федерация за последние три недели перешла абсолютно на новую тактику разрушения нашей газовой инфраструктуры. Они бьют по объектам распределения газоснабжения по областям. Серьезные удары были в Днепропетровской, в Сумской, в Запорожской области, в Тернопольской области огромный был пожар. Восстановить объекты газовой инфраструктуры, в отличие от энергетической, нужно полгода-год, фактическое разрушение этого объекта приведет к тому, что мы абсолютно не сможем подготовиться к отопительному сезону.

Я думаю, что в эти объекты критической инфраструктуры будут включены объекты газодобычи. Мы потеряли огромную кучу газовой добычи, как частной, так и государственной. На сегодня дефицит газа, о котором говорит государство, на уровне от 3 до 4 миллиардов кубометров газа. А это огромные средства, потому что на сегодня газ на рынке стоит более 500 долларов, а стоимость добычи украинского газа 50, то мы условно должны покупать его в 10 раза дороже. Поэтому мы должны найти возможность защитить объекты критической инфраструктуры, газовой также, для того, чтобы отопительный сезон 2025-2026 мы смогли физически пройти», – заявил Попенко.

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