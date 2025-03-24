Россия уничтожает газовую инфраструктуру. Нужны меры, иначе не пройдем следующий сезон, – украинский эксперт

Россия наносит крайне эффективные удары по украинской газовой инфраструктуре, поэтому ее нужно включать в список объектов, по которым нельзя бить в рамках перемирия.

Об этом в эфире канала «Новости live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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