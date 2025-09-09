Россия рубит коридор через Донбасс

Игорь Шкапа.  
09.09.2025 15:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1036
 
Дзен, Донбасс, Россия


Донбасс играет для России важную роль в плане расширения евразийского цивилизационного пространства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога киевского политолога Руслана Бортника заявил экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Он считает, что для России Донбасс стал Карпатами, то есть своего рода воротами в Европу, и фактически «они сейчас перемалываются в огне войны».

«То есть Россия рубит окно через эти горы, как она рубила окно на Балтике в своё время», – провел аналогию Бортник.

Кущ согласился, заметив, что «это абсолютно тот самый процесс».

«Россия фактически пробивает коридор, но при этом делает это (не знаю, осознанно или нет) в рамках расширения пространственного евразийского глобального острова. Вот в чём вопрос. То есть этот коридор будет в какой-то степени работать как геополитическая ось», – считает экономист.

По его словам, пока сложно сказать, в каком формате будет работать эта ось.

«И в таком в таком ключе оставить Украине Донбасс – это означает оставить горные перевалы противнику и спуститься в долину и быть более уязвимым с точки зрения геостратегии и положения на будущее», – в свою очередь говорит Бортник.

Метки:

