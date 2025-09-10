Россия отточила тактику. Время начинать главную битву за Донбасс, – военкор Коц

Российская армия всерьез взялась за подготовку главной битвы на Донбассе – освобождение Славянско-Краматорской агломерации. Причем, брать города будут не штурмами «в лоб», а обрезая логистику ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Были массированые удары, которые не нашли отражения в больших новостях, но это – фактически – главная линия обороны противника в Донбассе.

Поражали цели в Дружковке, Краматорске и Славянске. Дронами выносили позиционный район ПВО, плюс «Торнадо-С» работало, склады с вооружением накрыли, гаражи с пикапами мобильных огневых групп, которые выезжают на сбивание «Гераней» и передвижных ЗРК.

То есть, за Славянско-Краматорскую агломерацию всерьез взялись.

Сама генеральная битва еще не замаячила на горизонте, но вот уже появились какие-то ее очертания. К огромной территории, похоже, наше командование решило применить тактику, которая уже отточена на городах. Вместо штурмов в лоб – обход с нарушением логистики. Собственно, мы это сейчас и наблюдаем», – заявил Коц.

