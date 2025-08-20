Россия одержала победу над Западом и готова к переговорам – Бондаренко

Россия не будет саботировать инициированные США мирные переговоры по Украине.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко, отвечая на соответствующий вопрос, заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Москва как раз сейчас, наоборот, демонстрирует желание провести эти переговоры, поставить точку, потому что у них тоже на кону сейчас экономические вопросы, вопросы значительно более широкие, чем Украина. Украина их интересует постольку-поскольку», – сказал Бондаренко.

Он напомнил недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия никогда не ставила целью присоединить к себе Крым или Донбасс.

«В том противостоянии, элементом которого была война в Украине, Россия на сегодняшний день показала, что она одержала победу над Западом как таковым. Соединённые Штаты вернули Россию в число рукопожатных государств – или Путина в число рукопожатных политиков.

И это на сегодняшний день является очень серьёзной дипломатической победой России. Всё остальное – это только элементы этого противостояния, в том числе и боевые действия на территории Украины», – убежден политолог.