Россия не отказалась от планов занять юг Украины, – депутат Рады

Россия не отказывается от планов по освобождению Одессы, Николаева и всего юга Украины. Это ее глобальная цель, но в этом году она маловероятна.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил полковник СБУ, секретарь комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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