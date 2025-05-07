Россия не отказалась от планов занять юг Украины, – депутат Рады
Россия не отказывается от планов по освобождению Одессы, Николаева и всего юга Украины. Это ее глобальная цель, но в этом году она маловероятна.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил полковник СБУ, секретарь комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы можем говорить стратегически, в дальнесрочной перспективе, или вообще их намерения и о том, что мы имеем по состоянию на сейчас. Стратегически для России очень важно захватить юг Украины. И они еще вернутся стратегически к этой операции. Это будет, скажем, на войне очень быстро все меняется, но с точки зрения на сейчас, это точно может быть не в этом году, если мы говорим именно о намерениях глобального захвата всего юга.
Если мы говорим о тактических операциях, то что противник там сейчас проводит, если мы говорим об островах, то, к сожалению, большинство из них там контролируют россияне… Давно уже говорят о желании россиян штурмовать Днепр. Я скажу, что в ближайшее время форсировать Днепр для того, чтобы захватить правобережье, какая-то серьезная стратегическая операция, то, что мы видим по силам на сейчас, она маловероятна. Конечно, может быть завтра принято решение, например, накапливать там войска, и мы скажем, что да, мы видим, что идет накопление», – заявил Костенко.
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