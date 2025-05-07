Россия не отказалась от планов занять юг Украины, – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
07.05.2025 17:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 442
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия не отказывается от планов по освобождению Одессы, Николаева и всего юга Украины. Это ее глобальная цель, но в этом году она маловероятна.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил полковник СБУ, секретарь комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не отказывается от планов по освобождению Одессы, Николаева и всего юга Украины. Это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы можем говорить стратегически, в дальнесрочной перспективе, или вообще их намерения и о том, что мы имеем по состоянию на сейчас. Стратегически для России очень важно захватить юг Украины. И они еще вернутся стратегически к этой операции. Это будет, скажем, на войне очень быстро все меняется, но с точки зрения на сейчас, это точно может быть не в этом году, если мы говорим именно о намерениях глобального захвата всего юга.

Если мы говорим о тактических операциях, то что противник там сейчас проводит, если мы говорим об островах, то, к сожалению, большинство из них там контролируют россияне… Давно уже говорят о желании россиян штурмовать Днепр. Я скажу, что в ближайшее время форсировать Днепр для того, чтобы захватить правобережье, какая-то серьезная стратегическая операция, то, что мы видим по силам на сейчас, она маловероятна. Конечно, может быть завтра принято решение, например, накапливать там войска, и мы скажем, что да, мы видим, что идет накопление», – заявил Костенко.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить