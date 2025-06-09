Россия не будет отвечать «Орешником» на каждый чих Украины – московский эксперт

Россия не будет отвечать ударом «Орешника» на каждую террористическую атаку Украины, потому что это – оружие другого уровня, которое стоит слишком дорого и предназначено для других целей.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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