Россия не будет отвечать «Орешником» на каждый чих Украины – московский эксперт

Анатолий Лапин.  
09.06.2025 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия не будет отвечать ударом «Орешника» на каждую террористическую атаку Украины, потому что это – оружие другого уровня, которое стоит слишком дорого и предназначено для других целей.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет отвечать ударом «Орешника» на каждую террористическую атаку Украины, потому что это...

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«Этим комплексом мы должны поражать, либо можем поражать, прежде всего, зарытые в землю серьёзные многоуровневые коммуникации. Это очень дорогое изделие, межконтинентальные баллистические ракеты стоят очень дорого, и эти цифры в сотнях миллионах и миллиардах уже идут. На каждый вычих украинских отморозков будем посылать «Орешники», стоимостью в сотни миллионов рублей за каждое изделие – мне кажется, это чрезмерно.

Мы еще и близко не завершили это военное противостояние – возможно, оно перерастет в глобальную КТО, как было на Северном Кавказе, возможно само СВО будет продолжаться в рамках специальной военной операции, возможно, полностью перейдем в контртеррористической операции по зачистке освобожденных местностей, если будет достигнуто соглашение с Западом. А если не будет достигнуто, России придется идти дальше, наступать на новые регионы Украины – зачем нам сейчас использовать «Орешник», для каких целей?», – заявил Михайлов.

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