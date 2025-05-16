Россия наступает везде»: на Украине признали, что началась битва за Константиновку

Нынешний месяц станет самым сложным для обороны Украины – российская армия фактически на всех направлениях перешла в наступление и ситуация резко ухудшается.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем за апрель месяц территориальных потерь 175 квадратных километров. Да, по сравнению с ноябрем 2024 года это в пятеро меньше, но все равно мы теряем территории, то есть они наступают, согласитесь, они не стоят на месте, то есть ни о какой-то остановке российского наступления не говорится. А вот как раз на фоне переговоров в Стамбуле, май станет самым проблемным месяцем для Украины. Я уже проанализировал ситуацию на Новопавловском, Покровском. Смотрите, говорится о накоплении оперативных резервов и резком ухудшении ситуации, ну назовем это уже новое направление – Константиновское. Уже фактически они с западной стороны заходят перед городом Константиновка, давайте называть вещи своими нами, что фактически началась битва за Константиновку.

Плюс обострение ситуации на Лиманском направлении, они атакуют по нескольким направлениям одновременно с угрозой выхода на Славянско- Краматорскую агломерацию. Резкое обострение ситуации на Харьковском фронте. И плюс, как я уже говорил, активизация российских войск в Сумской области. Параллельно с этим, россияне пытаются обострить ситуацию и на Запорожском направлении, которое до последнего времени было наиболее стабильно», – заявил Снегирев.