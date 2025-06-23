Россия может воевать еще много лет – киевский военный эксперт
При войне такого типа, как сейчас, Российская Федерация может не сбавлять темпы еще много лет.
Об этом в эфире телеканала ВВС заявил киевский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия способна воевать при таких условиях, как сейчас, еще много лет… Экономика так же. Не удалось, скажем, сделать падение нефти, сейчас подпитка войны на Ближнем Востоке, очевидно, повысит цены на нефть и позволит Путину дальше все это продолжать. Поэтому единственный путь-это получить мощное оружие. Где мы его можем получить? В Соединенных Штатах.
Если европейцы, например, купят для нас, скажем, те же самые там 300-500 баллистических ракет PRSM, например, несколько сотен ракет AGM-158 для F-16, – такого плана оружие, мощное, серьезное оружие, которое позволит осуществлять мощное давление на Россию, тогда можно будет говорить о настоящих переговорах и о настоящем завершении войны. Пока, к сожалению, очень трудно даже представить, когда это может быть», – заявил Бадрак.
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