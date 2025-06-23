Россия может воевать еще много лет – киевский военный эксперт

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При войне такого типа, как сейчас, Российская Федерация может не сбавлять темпы еще много лет.

Об этом в эфире телеканала ВВС заявил киевский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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