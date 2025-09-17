Россия готовит два «тяжелых наступления», а мы без ПВО! – Зеленский жалуется британцам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия готовит две наступательные операции. При этом в Киеве до сих пор не уверены, получат ли от Запада нужные системы ПВО.

Об этом в интервью британскому телеканалу SkyNews пожаловался Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании», – заявил Зеленский, не уточнив, о каких направлениях идет речь.

Но при этом пожаловался, что не уверен в усилении украинской ПВО западными поставками, потому что испугавшиеся дронов поляки могут захотеть оставить комплексы себе.