Россия готовит два «тяжелых наступления», а мы без ПВО! – Зеленский жалуется британцам

Анатолий Лапин.  
17.09.2025 09:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 468
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия готовит две наступательные операции. При этом в Киеве до сих пор не уверены, получат ли от Запада нужные системы ПВО.

Об этом в интервью британскому телеканалу SkyNews пожаловался Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании», – заявил Зеленский, не уточнив, о каких направлениях идет речь.

Но при этом пожаловался, что не уверен в усилении украинской ПВО западными поставками, потому что испугавшиеся дронов поляки могут захотеть оставить комплексы себе.

«На мой взгляд, они (Россия, – авт.) дали такой сигнал, что «не вздумайте давать Украине дополнительные ПВО, вам самим может это понадобиться». Я пока не готов сказать, сработал ли этот план Путина. Я могу об этом сказать в октябре месяце… Если они не придут по тем или иным причинам, я скажу откровенно, я считаю, что его план сработал».

