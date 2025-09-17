Россия готовит два «тяжелых наступления», а мы без ПВО! – Зеленский жалуется британцам
Российская армия готовит две наступательные операции. При этом в Киеве до сих пор не уверены, получат ли от Запада нужные системы ПВО.
Об этом в интервью британскому телеканалу SkyNews пожаловался Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании», – заявил Зеленский, не уточнив, о каких направлениях идет речь.
Но при этом пожаловался, что не уверен в усилении украинской ПВО западными поставками, потому что испугавшиеся дронов поляки могут захотеть оставить комплексы себе.
«На мой взгляд, они (Россия, – авт.) дали такой сигнал, что «не вздумайте давать Украине дополнительные ПВО, вам самим может это понадобиться». Я пока не готов сказать, сработал ли этот план Путина. Я могу об этом сказать в октябре месяце… Если они не придут по тем или иным причинам, я скажу откровенно, я считаю, что его план сработал».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: