Российско-китайский блок крошит и дробит Европу – укро-дипломат

Игорь Шкапа.  
02.09.2025 16:58
  (Мск) , Киев
В Европе растет популярность политических сил, которые поддерживают Россию.

О этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта зараза проникла в Европу, и она на себе несет две цели. С одной стороны, это продвигать рашистские нарративы информационные, рашистскую политику реализовывать. Но беда в том, что эта же политическая среда, иногда не желая того, порой совпадает с целью американского президента Дональда Трампа – уничтожения ЕС», – рассуждал Бессмертный.

Он считает, что проходящий в Китае саммит ШОС ставит целью «раздробить Европу».

«Трудно себе представить весовые категории, когда каждая страна ЕС в отдельности будет противодействовать каким-то образом, к примеру, китайской экспансии. На самом деле – очень тяжело», – жалуется укро-дипломат.

Бессмертный гневно резюмирует:

«То есть внутри самой Европы работают силы, действующие в унисон с российско-китайским блоком!».

