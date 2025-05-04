Российский президент, армия и народ едины в своём стремлении уничтожить Украину – киевский русофоб-пропагандист
Со сделкой Зеленского по недрам с Трампом пусть разбираются внуки, а сейчас главное сохранить украинскую государственность.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во-первых, нам нужно сохранить государство. У нас очень много людей живёт так, будто украинское государство – это константа. А украинское государство находится под серьёзным риском исчезновения с политической карты мира. И нам нужно сделать всё, чтобы на этой территории был украинский, а не российский флаг. Может ли здесь появиться российский флаг? Да, разумеется.
Война продолжается, и уничтожение Украины является весомой политической целью российского президента, армии и народа. Они едины в этом своём намерении. А мы должны это отбить. И без иностранной помощи это малореально.
Второе, нужно понять, что у нас есть. Весь миф об украинских недрах может оказаться ненаучной фантастикой. И может оказаться, что там не во что инвестировать», – сказал Портников.
«Во-первых, нужно сохранить государство, во-вторых, нужно добиться стойкого мира, в-третьих, нужно понять, что этот стойкий мир интересует инвесторов. В-четвёртых, геологоразведка недр и ископаемых. И в-пятых, разрабатывать то, что конкурентоспособное», – поучал пропагандист.
Он подчеркнул, что большинство телезрителей не доживут до начала этого процесса.
«Те, кому сейчас 40-50, могут встретить начало добычи недр – или в глубокой старости, или вообще до этого не доживут. И тогда вопрос рисков будет вопросом их детей и внуков, если в тех недрах действительно что-то реальное есть. Поэтому не создавайте проблем там, где их не будет при вашей физической жизни», – призвал гей-бандеровец.
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