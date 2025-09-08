России всё равно придётся ломать хребет европейской гадине – Караганов

08.09.2025 20:22
Европейские элиты заинтересованы в продолжении войны даже больше, чем Зеленский и его подельники.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас европейские элиты цепляются за войну гораздо больше, чем условный Зеленский, потому что это их спасение. Потому что эти элиты проваливаются по всем направлениям, тому есть много причин», – сказал Караганов.

Он подчеркнул, что по этой причине России придётся завершать СВО военным путём, иначе европейские русофобы не успокоятся.

«Поэтому им нужна война. А нам надо не допустить, чтобы они развязали большую войну.

И я стою на том, что придётся сильно поднажать [в СВО]. Нужно всё-таки сломать хребет Европе, в хорошем смысле этого слова, без массового уничтожения людей», – подытожил он.

