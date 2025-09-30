Результаты выборов в Молдове вдохновили сторонников «Великой Румынии»: «Рвите с РПЦ и СНГ!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Результаты парламентских выборов в Молдове вдохновили румынских сторонников поглощения бывшей советской республики. Впрочем, радуются они не победе политсилы Майи Санду, а прохождению в парламент молдавской партии унионистов – «Демократия дома», вопреки прогнозам, преодолевшей избирательный барьер и получившей 5,62% голосов.

Это событие беспрецедентно для страны – впервые в парламент попала сила, которая официально декларирует уничтожение государственности Молдовы и ее слияние с Румынией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Поздравил своих молдавских единомышленников Альянс за объединение румын (AUR), призвавший власти Молдовы начать быстрый процесс «отделения от Российской Федерации».

AUR считает, что Кишинев должен окончательно, а не частично порвать с СНГ.

«Во-вторых, отделение Республики Молдова от Российской Федерации должно происходить и через Православную Церковь. Следуя украинскому образцу, Республика Молдова должна вернуться в состав Поместной Церкви, что в нашем случае означает интеграцию в Румынскую Православную Церковь. В этой связи мы призываем власти Кишинёва поддержать и укрепить Бессарабскую митрополию в ущерб Русской Православной Церкви, которая беспрепятственно действует на территории Республики Молдова, в отличие от нынешней ситуации на Украине», – требуют румынские унионисты.

Не обошлось и без антиприднестровских выпадов. AUR призывает отказаться от поставок электроэнергии из ПМР.

«Республика Молдова должна освободиться от энергетических источников Российской Федерации, которые держат ее в плену политического, идеологического, культурного, энергетического и оборонного пространства Российской Федерации», – считают унионисты.

Досталось от партии и режиму Молдовы. Правые, давая оценку прошедшим выборам, подчеркнули, что «за всей этой красивой оберткой «европейской кампании» рискует скрываться диктатура нового образца».

А Кишиневу предлагают «проголосовать за изменение Конституции и воссоединение с материнской страной».

На Украине, где горячо обрадовались сохранению власти за действующим молдавским режимом, тоже недовольны, но по причине прохождения партии «Демократия дома» в парламент. Ее обвиняют в связях с Россией.