Результаты выборов в Молдове вдохновили сторонников «Великой Румынии»: «Рвите с РПЦ и СНГ!»
Результаты парламентских выборов в Молдове вдохновили румынских сторонников поглощения бывшей советской республики. Впрочем, радуются они не победе политсилы Майи Санду, а прохождению в парламент молдавской партии унионистов – «Демократия дома», вопреки прогнозам, преодолевшей избирательный барьер и получившей 5,62% голосов.
Это событие беспрецедентно для страны – впервые в парламент попала сила, которая официально декларирует уничтожение государственности Молдовы и ее слияние с Румынией.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Поздравил своих молдавских единомышленников Альянс за объединение румын (AUR), призвавший власти Молдовы начать быстрый процесс «отделения от Российской Федерации».
AUR считает, что Кишинев должен окончательно, а не частично порвать с СНГ.
«Во-вторых, отделение Республики Молдова от Российской Федерации должно происходить и через Православную Церковь. Следуя украинскому образцу, Республика Молдова должна вернуться в состав Поместной Церкви, что в нашем случае означает интеграцию в Румынскую Православную Церковь. В этой связи мы призываем власти Кишинёва поддержать и укрепить Бессарабскую митрополию в ущерб Русской Православной Церкви, которая беспрепятственно действует на территории Республики Молдова, в отличие от нынешней ситуации на Украине», – требуют румынские унионисты.
Не обошлось и без антиприднестровских выпадов. AUR призывает отказаться от поставок электроэнергии из ПМР.
«Республика Молдова должна освободиться от энергетических источников Российской Федерации, которые держат ее в плену политического, идеологического, культурного, энергетического и оборонного пространства Российской Федерации», – считают унионисты.
Досталось от партии и режиму Молдовы. Правые, давая оценку прошедшим выборам, подчеркнули, что «за всей этой красивой оберткой «европейской кампании» рискует скрываться диктатура нового образца».
А Кишиневу предлагают «проголосовать за изменение Конституции и воссоединение с материнской страной».
На Украине, где горячо обрадовались сохранению власти за действующим молдавским режимом, тоже недовольны, но по причине прохождения партии «Демократия дома» в парламент. Ее обвиняют в связях с Россией.
«Лидер партии Василе Костюк ранее сотрудничал с ФСБ России, а сейчас ориентируется на антиукраинских и антиевропейских политиков в Румынии», – пишет антироссийское пропагандистское издание «Европейская правда».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: