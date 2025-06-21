Режим Санду посягнул на неприкосновенность российской дипломатической почты
Режим Молдовы идет на очередное обострение с Москвой. Так, в аэропорту Кишинева, по данным СМИ, пограничники стали требовать от российских дипкурьеров прохождения полного таможенного досмотра, в том числе рентген-сканирования дипломатической почты.
Как известно, такого рода почта должна пользоваться дипломатической неприкосновенностью, согласно Венской конвенции 1961 года.
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При этом российским дипкурьерам в случае отказа от прохождения процедуры запрещают подниматься на борт самолета, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
Два года назад российский МИД указывал, что в аэропортах Кишинева граждане РФ подвергаются унизительным дополнительным проверкам, которые могут затягиваться до 10 часов.
«Теперь аналогичная ситуация затрагивает и дипломатов. Молдавские пограничники пренебрегают международными нормами и нарушают права представителей России. Кажется, ситуация лишь усугубляется, и неизвестно, к чему это может привести в будущем», – отмечается в публикациях.
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