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Как утверждает Reuters со ссылкой на американские и украинские источники, США в последний год президентства «сонного Джо» Байдена резко замедлили поставки оружия на Украину – так что к ноябрю прошлого года Вашингтон выделил Киеву из собственных запасов вооружений только половину обещанной помощи.

Со ссылкой на ревизоров из команды Трампа утверждается, что вплоть до сентября прошлого года поставки шли в среднем на сумму $558 млн в месяц. А с октября 2024-го по 20 января 2025 года, когда состоялась инаугурация президента Дональда Трампа, ежемесячная помощь достигла показателя в $1,1 млрд.

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Однако речи о резком увеличении поддержки не шло — это уровень, который был установлен в первые два года войны. При этом к декабрю США поставили Украине всего около 30% обещанных бронемашин.

В декабре 2023 года Байден во всеуслышание заявил, что США хотят «победы Украины в войне». Однако, по данным Reuters, в Белом доме уже тогда опасались, что это заявление создаст нереалистичные ожидания относительно готовности Вашингтона помогать Киеву в борьбе за возврат всех территорий, занятых Россией с 2014 года.

По словам собеседников агентства, в 2024 году решения о поставках военной помощи в Украину принимались с многомесячными задержками не только из-за задержек в конгрессе, который долгое время не утверждал пакет на $60 млрд, но также из-за внутренних споров в Белом доме о рисках эскалации в отношениях с Россией и по поводу того, достаточно ли запасов оружия в США.

Ситуацию осложняла плохо организованная система отслеживания поставок вооружений, когда в одном ведомстве не понимали, чем занимается другое.

И хотя тогдашний советник президента США Джейк Салливан в мае прошлого года заявил, что США пытаются “ускорить темпы” поставок, задержки продолжались, говорят украинские чиновники.

Издание пишет, что доставка американского оружия за границу в военное время требует сложной логистики и координации между несколькими американскими агентствами и правительствами союзников. Это может занять месяцы.

По словам четырех американских чиновников, которые знают этот процесс, меньшие пакеты оружия могут поступить через неделю или две. Для больших поставок процесс замедляется, а если что-то требовало ремонта, это могло длиться до четырех месяцев

«Это продолжалось, пока не стало слишком поздно. Ускорение предоставления помощи в последние месяцы не могло исправить ситуацию: ВСУ потеряли все территории, отвоеванные в ходе контрнаступления 2023 года, и жаловались на нехватку техники для эвакуации раненых и доставки боеприпасов. В свою очередь российская армия захватывала ежедневно в среднем около 20 кв. км», – говорится в публикации.

Как отмечает Reuters, с возвращением Трампа в Белый дом неопределенность относительно продолжения поставок оружия Украине возросла. В первую неделю пребывания на посту президента Трамп заморозил помощь Киеву наряду с другими странами, однако это не коснулось военной поддержки. По его словам, США потратили на поставки оружия Украине $200 млрд — больше, чем другие страны НАТО.

В связи с этим Трамп заявил о намерении потребовать от Европы возместить США «почти $200 млрд» за боеприпасы, которые были отправлены Киеву.

Владимир Зеленский в ответ на это пожаловался, что Киев получил от США всего $76 млрд военной помощи.