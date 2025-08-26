Раввин Украины обвинил лётчика-бандеровца в срыве поставок «допомоги» США
В США посмотрели украинские телеканалы и помогать Украине теперь отказываются даже те, кто до этого не жалел Киеву миллионы.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы (Бляхера) заявил главный раввин Украины Моше Асман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Последний раз был в Америке и был очень разочарован. Люди, которые на миллионы помогали Украине, говорят – мы больше не помогаем. Потому что «там антисемитизм», и показывают, как каждый день на украинском канале крутят там одного антисемита, я даже считаю, что это русский.
Каждый день вещает такую бредятину. Полковник Свитан (бывший лётчик ВС Украины, военный эксперт – ред.). Я не смотрел его, пока мне не стали присылать вещи, от которых мне стало жутко, это год назад ещё началось.
И то, что он гонит антисемитские нарративы – это ладно, это мы уже привыкли, хотя на Украине, слава богу, за дни незалежности (я везде это говорю) нет антисемитизма! Меньше, чем в Европе, Америке, меньше, чем в России даже», – вещал раввин.
Асман припомнил Свитану высказывания, оскорбляющие и Байдена, и Трампа, «антисемитские и расистские» заявления, критику Израиля и «западных партнёров».
«Последняя страшная речь была – он сказал это прямо перед встречей на Аляске, почему? Он всегда к каким-то таким событиям – почему? Потом вот эти российские в Америке это записывают и вкидывают администрации Трампа через свои каналы, и потом американцы это слушают. Говорят: «Вау, так на Украине антисемитизм! Посмотрите, что по украинским каналам идёт. Говорили мы вам?»
И вот это не только евреям вредит, что он антисемит, но и имиджу Украины. А потом говорят – «а чего перестали помогать Америка, еврейское лобби, Израиль?» Вот это внутренний вредитель, таких СБУ должна выявлять. Евреи переживут, не такое пережили, но больно за Украину», – причитал Моше Асман.
