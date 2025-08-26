В США посмотрели украинские телеканалы и помогать Украине теперь отказываются даже те, кто до этого не жалел Киеву миллионы.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы (Бляхера) заявил главный раввин Украины Моше Асман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последний раз был в Америке и был очень разочарован. Люди, которые на миллионы помогали Украине, говорят – мы больше не помогаем. Потому что «там антисемитизм», и показывают, как каждый день на украинском канале крутят там одного антисемита, я даже считаю, что это русский. Каждый день вещает такую бредятину. Полковник Свитан (бывший лётчик ВС Украины, военный эксперт – ред.). Я не смотрел его, пока мне не стали присылать вещи, от которых мне стало жутко, это год назад ещё началось. И то, что он гонит антисемитские нарративы – это ладно, это мы уже привыкли, хотя на Украине, слава богу, за дни незалежности (я везде это говорю) нет антисемитизма! Меньше, чем в Европе, Америке, меньше, чем в России даже», – вещал раввин.

Асман припомнил Свитану высказывания, оскорбляющие и Байдена, и Трампа, «антисемитские и расистские» заявления, критику Израиля и «западных партнёров».