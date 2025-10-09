Распри в ЕС придают смелости Путину – «Гардиан»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа не может согласовать решительные антироссийские действия, чем пользуется Москва. Об этом пишет британская газета «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Неспособность согласовать общую стратегию обороны угрожает придать смелости Владимиру Путину. Эти распри необходимо прекратить. Чем ближе гибридная война России к европейским столицам, тем меньше лидеры ЕС способны прийти к согласию относительно ответных мер», – пишет издание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В материале отмечается, что такое тревожное впечатление оставил противоречивый саммит ЕС в Копенгагене.

«Встреча, созванная для достижения консенсуса относительно приоритетов европейского перевооружения, стала позорным проявлением борьбы за сферы влияния, политических споров и скрытых планов, которые препятствуют попыткам построить целостную европейскую оборону», – сокрушается газета страны, которая, напомним, решила покинуть ЕС.

Указывается, что лидеры ЕС спорили не только о том, кто должен отвечать за наращивание военного потенциала Европы, но и о том, как финансировать продолжающееся противостояние Украины России, продвигать заявку Киева на членство в ЕС и как отвечать России.

«В Копенгагене консенсуса достичь не удалось, но решение необходимо принять в ближайшее время. Путин, наверное, смеется над какофонией в датской столице и, возможно, делает вывод, что Европа слаба и разобщена в ответ на его участившиеся провокации. Это было бы опасно для всех сторон», – тревожится газета.

Недовольно британское медиа и тем, что на саммите отклонили предложение Урсулы фон дер Ляйен о строительстве многоуровневой стены против беспилотников для Восточной Европы.