Рагули бесятся: Украиномовных в Днепропетровске назвали «терпилами»
Если каждый раз реагировать на оскорбление «мовы», то СБУ придётся заводить дела минимум на треть населения Украины.
Об этом на телеканале NTA заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая возмутилась, почему не отреагировала СБУ на поведение блогерши из Днепропетровска, которая пренебрежительно отказалась петь украинскую песню на одном из мероприятий и назвавшая «терпилами» тех, остался недоволен.
«Можно возбудить дело, но это будут дела против трети населения! Потому что вся та вата, золотая молодёжь «тик-ток», все эти мандавошки, оно же всё на этом взращено. И не проконтролируешь. Дело в природе общества. Оно настолько колонизировано и даже не понимает степени и метастаз своей колонизации даже на четвёртый год войны, где войною есть всё русское. И они не ставят себе вопрос, что будучи проводником всего русского, они создают основания для войны», – негодовал в ответ Дроздов.
Ситуацию прокомментировал объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, который посетовал на недостаточную реакцию общества.
«Там же у этой шлёндры какие-то соседи, родичи, кто-то же встречает её, в каком там она борделе работает, есть же клиенты, могли бы и надавать по ботексным губам. И пока такого не будет происходить, они всё время будут появляться и хайповать, это проблема соцсетей. Раньше у этих людей не было возможности высказываться.
Только через реакцию общества можно искоренить. Очень плохо, что эти люди не боятся, они сейчас выползли из всех щелей, и эта вата думает, что это ей сойдёт с рук. Это наш с вами просчёт, я не снимают вины и с себя, мы все виноваты в своей слишком большой толерантности, такого не должно быть», – возмущается Корчинский.
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