Если каждый раз реагировать на оскорбление «мовы», то СБУ придётся заводить дела минимум на треть населения Украины.

Об этом на телеканале NTA заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая возмутилась, почему не отреагировала СБУ на поведение блогерши из Днепропетровска, которая пренебрежительно отказалась петь украинскую песню на одном из мероприятий и назвавшая «терпилами» тех, остался недоволен.

«Можно возбудить дело, но это будут дела против трети населения! Потому что вся та вата, золотая молодёжь «тик-ток», все эти мандавошки, оно же всё на этом взращено. И не проконтролируешь. Дело в природе общества. Оно настолько колонизировано и даже не понимает степени и метастаз своей колонизации даже на четвёртый год войны, где войною есть всё русское. И они не ставят себе вопрос, что будучи проводником всего русского, они создают основания для войны», – негодовал в ответ Дроздов.

Ситуацию прокомментировал объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, который посетовал на недостаточную реакцию общества.