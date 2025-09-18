Путин предложил обкладывать роскошь патриотов налогами «аккуратненько»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин не против введения новых налогов на роскошь.

Такое предложение на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России высказал сегодня лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В принципе, и мы так делаем. Здесь важно не переборщить. Аккуратненько. Но в целом, когда люди видят, что их средства идут на конкретное благородное дело, в общем-то, возражений нет. У нас люди очень патриотично настроены и не жадничают. Нам важно, чтобы они видели, что это идет на конкретное благородное дело», – сказал Путин.

Он напомнил, что к подобным мерам США прибегали во время войны во Вьетнаме.