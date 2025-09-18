Путин предложил обкладывать роскошь патриотов налогами «аккуратненько»

18.09.2025 23:58
Президент РФ Владимир Путин не против введения новых налогов на роскошь.

Такое предложение на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России высказал сегодня лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В принципе, и мы так делаем. Здесь важно не переборщить. Аккуратненько. Но в целом, когда люди видят, что их средства идут на конкретное благородное дело, в общем-то, возражений нет. У нас люди очень патриотично настроены и не жадничают. Нам важно, чтобы они видели, что это идет на конкретное благородное дело», – сказал Путин.

Он напомнил, что к подобным мерам США прибегали во время войны во  Вьетнаме.

