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Так называемый «президент» Косово Вьоса Османи возмутилась тем, что «правительство» края присоединилось к пошлинам Евросоюза в отношении США.

Основным её аргументом стал то момент, что в отличие от американских, сербские товары пошлинами не облагаются, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью для приштинского телеканала Klan Kosova Османи заявила, что неприемлема ситуация, когда Косово не облагает налогами товары из Сербии, но при этом обременяет торговлю со своим «экзистенциальным союзником» – США.

«Это не имеет никакого отношения к фискальной политике, а касается стратегических альянсов. Представьте себе, в апреле 2025 года у Косово нет пошлин на товары из Сербии, и оно вводит налоги на товары из США. Для меня это позор, большего позора не существует», – заявила сербофобка.

Она также посетовала на то, что ее предложение как «президента» Косово даже не было рассмотрено «правительством» должным образом:

«Если предложения президента не получают поддержки, даже если они отвечают интересам страны, это не говорит в пользу ни институциональных отношений, ни стратегической ориентации государства», – сказала Османи.

При этом еще пять лет назад правящий в Косово режим паналбанской партии «Самоопределение» и «премьер-министра» Альбина Курти вводил стопроцентные пошлины на товары из Сербии, желая таким образом выжить местное сербское население края, которое доверяло только сербской продукции. Впоследствии Приштина пошла на хитрость, заявив о введении так называемых «мер взаимности» – взамен на допуск на косовский рынок товаров под маркой «сделано в Сербии», Белград должен был пустить на свой рынок товары под маркой «сделано в Косово».

Последнее фактически означало признание Сербией независимости края. Тогда этот откровенный беспредел удалось прекратить благодаря инициированному первой администрацией Трампа отстранению Курти от власти вынесением ему вотума недоверия большинством депутатов Кувенда.

Однако при Байдене, возвратившего США к политике сербофобии, вернулся во власть в результате выборов 2021 года и Курти. В ходе выборов в феврале 2025 года его партия «Самоопределение» не получила убедительного большинства, но оппозиции пока не удалось сформировать устойчивого альянса, поэтому Курти и его кабинет продолжают работать по «техническому мандату» вместе с поддерживающей его политику «президентом» Вьосой Османи.