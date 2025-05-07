Европа доигрались до того, что теперь Кэлин Джорджеску, которому в прошлом году аннулировали президентскую победу, займёт кресло главы румынского правительства.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила украинский политолог, координатор проекта «Дельта-24» о регионе Украина-Молдавия-Румыния Марьяна Присяжнюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая предположила, что возможный приход к власти Джордже Симиона для Украины не настолько катастрофический, как если бы в прошлом году дали честно победить Кэлину Джорджеску.

«К сожалению, ещё хуже. Потому что вся эта ситуация с повторными президентскими выборами должна нас научить, что злоупотребление конституционными механизмами, как это сделали в Румынии – это лишь временное решение проблемы. Фундаментальный вызов никуда не девается, он возвращается и бьёт по лбу бумерангом уже с такой силой, что никуда от этого не денешься.

Если в прошлом году Джорджеску мог стать президентом – ну, мог сейчас вместе с Фицо, Орбаном и Вучищем рваться на 9 мая в Москву. Ну, это был бы позор для Румынии, которая вела себя очень ответственно как сосед Украины и член ЕС. Но сейчас риски выросли. И благодаря тому казавшемуся единственным правильным решению, в случае победы Симиона, ему ничто не мешает привести в кресло правительства Джорджеску. Он об этом уже прямо сказал», – тревожится Присяжнюк.

Она подчеркнула, что сейчас риски сложнее, чем те, что казались смертельными в прошлом году.