Прогноз киевского аналитика ЖКХ: У послевоенной Украины не будет денег даже на канализацию

Вадим Москаленко.  
28.02.2025 08:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Украина, Экономика


На Украине нет денег даже на ремонт канализаций и водопроводных труб в городах. 

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине нет денег даже на ремонт канализаций и водопроводных труб в городах.  Об...

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«То, что касается каждого человека, каждого из нас и жизни людей – это инфраструктура, которая есть у нас. Водоканалы, канализация, теплокоммунэнерго, жилой фонд. И вот что будет с ней, как ее восстановить, потому что у нас катастрофически не хватает денег», – сказал Попенко.

Он напомнил, что США не занимались восстановлением послевоенной Европы полтора десятилетия, а Украиной не буду заниматься совсем.

«Без войны наша инфраструктура представляет не то что дырявое решето, а просто вот огромные дырки. Вернемся к цифрам водоканала, публиковали цифры. Местные бюджеты датируют Водоканалы на сегодня на 4 миллиарда гривен в год. Это те, которые могут. То есть денег не хватает. Что такое 4 миллиарда? Это просто на операционную деятельность, на покрытие долга по электроэнергии. То есть у них нет денег, чтобы трубу отремонтировать. Это вот простая цифра, о которой мы должны понимать.

Если говорить о более глобальных цифрах, из 40% водоканалов, не могут покрыть 20% своих расходов вообще, у них нет денег и местные советы их не финансируют. Для восстановления хотя бы рабочей канализации, а если три дня канализации нет, в городе просто физически невозможно будет жить. Так вот для восстановления работы водоканалов нам надо от 9 до 14 миллиардов долларов.

Теплокоммунэнерго называет цифры от 180 до 200 миллиардов долларов, им надо восстановить. Ну и жилой фонд, чтобы новый, тот, который люди потеряли, где-то тоже 100 миллиардов долларов. Таких денег в принципе нет», – подытожил эксперт.

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