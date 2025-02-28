Прогноз киевского аналитика ЖКХ: У послевоенной Украины не будет денег даже на канализацию

На Украине нет денег даже на ремонт канализаций и водопроводных труб в городах.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что касается каждого человека, каждого из нас и жизни людей – это инфраструктура, которая есть у нас. Водоканалы, канализация, теплокоммунэнерго, жилой фонд. И вот что будет с ней, как ее восстановить, потому что у нас катастрофически не хватает денег», – сказал Попенко.

Он напомнил, что США не занимались восстановлением послевоенной Европы полтора десятилетия, а Украиной не буду заниматься совсем.