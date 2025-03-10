Пришло время менять или разгромить европейских пигмеев – Караганов

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Европа утратила страх перед войной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

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«Одно из досадных последствий относительно мирного периода, который наступил с начала 1960-х годов, хотя были локальные переферийные конфликты – утрата страха перед ядерной войной. Американцы специально пропагандировали, что это не страшно до самого недавнего времени. В Европе «ядерный паразитизм» – отсутстствие самосохранительного страха перед войной – пустил самые глубокие корни.

Нам надо использовать ядерное сдерживание, чтобы европейцы убрались как можно дальше и как можно скорее. Или разгромить их полностью», – сказал Караганов в интервью «Московскому комсомольцу».

Прокомментировал он и предложение президента Франции Эммануэля Макрона об ядерном зонтике для Европы.

«Не буду оскорблять в прошлом великую страну. Но возможность распространить французский ядерный зонтик на другие страны вызывает гомерический хохот. Много раз писал, и американские эксперты никогда мне в этом не противоречили: США ни при каких обстоятельствах не используют ядерное оружие против России в случае войны в Европе. Это аксиома. Хотя американская доктрина предусматривает такое применение. Но это стопроцентный блеф», – считает аналитик.

Он характеризует предложение Макрона как «унизительную для великой Франции глупость».