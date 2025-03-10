Пришло время менять или разгромить европейских пигмеев – Караганов
Европа утратила страх перед войной.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Одно из досадных последствий относительно мирного периода, который наступил с начала 1960-х годов, хотя были локальные переферийные конфликты – утрата страха перед ядерной войной. Американцы специально пропагандировали, что это не страшно до самого недавнего времени. В Европе «ядерный паразитизм» – отсутстствие самосохранительного страха перед войной – пустил самые глубокие корни.
Нам надо использовать ядерное сдерживание, чтобы европейцы убрались как можно дальше и как можно скорее. Или разгромить их полностью», – сказал Караганов в интервью «Московскому комсомольцу».
Прокомментировал он и предложение президента Франции Эммануэля Макрона об ядерном зонтике для Европы.
«Не буду оскорблять в прошлом великую страну. Но возможность распространить французский ядерный зонтик на другие страны вызывает гомерический хохот. Много раз писал, и американские эксперты никогда мне в этом не противоречили: США ни при каких обстоятельствах не используют ядерное оружие против России в случае войны в Европе. Это аксиома. Хотя американская доктрина предусматривает такое применение. Но это стопроцентный блеф», – считает аналитик.
Он характеризует предложение Макрона как «унизительную для великой Франции глупость».
«Много раз писал и говорил, что никакой американский президент, если он не безумец, не американоненавистник, не применит ядерное орудие «в защиту» условной Познани, рискуя Бостоном. Что французский президент подставит под удар Париж ради Берлина? Похоже французскому «глубинному государству» и народу пора гнать идиотов с важных должностей. Впрочем на Европу никто нападать не собирается. Мы отвечаем на долголетнюю военно-политическую агрессию НАТО. Лучший способ обеспечить евробезопасность – уважать интересы России и даже дружить с ней. Но пока пигмеи, стоящие во главе Европы понять это неспособны. Пора их менять или разгромить», – резюмировал Караганов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: