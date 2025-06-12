Приднестровцы взяли призы на российском конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Дети из Приднестровья ярко представили республику на конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Итоги были подведены в Москве на Международной выставке-форуме «Россия».

Всего было свыше 7 тыс работ от детей и молодежи со всей России и 54 стран мира. Ребята выбрали интересные события, достопримечательности своего края и рассказали о них с помощью рисунков, роликов, видео-презентаций.

Работы юных приднестровцев – в списках победителей и лауреатов. Особенно отличилась северная столица ПМР: на конкурсе отмечено сразу пять воспитанников Рыбницкого центра развития ребенка. У рыбницких дошкольников – два призовых места в номинации «рисунок», еще три рисунка вошли в список 50 лучших работ иностранных участников. Наставник ребят, заведующая центром Ольга Шинкарук и сама была удостоена специальной награды – «За укрепление дружбы народов России и Приднестровья»: под ее руководством было создано 237 конкурсных работ.

«Мы любим и уважаем Россию, болеем за нее, следим за российской политикой. Приднестровье связано с Россией множеством нитей. Это большая страна, где хочется показать нашу республику», – рассказала педагог.

Приднестровские ребята и педагоги активно выступают на подобных российских площадках.

Рыбницкая школьница Елена Викулина в этом году вошла в число победителей конкурса «Наша Победа, наше наследие» с видеороликом о своем прадеде-разведчике. А команда рыбницких учителей на конкурсе «Проектный акселератор для российских соотечественников за рубежом», проводимом правительством Москвы, защитила проект по организации фестиваля русской культуры. Он проходит в Рыбнице 12 июня в рамках празднования Дня России. Приднестровские учителя-русисты регулярно становятся лауреатами Пушкинского конкурса «Российской газеты», школы – финалистами конкурса «Лучшая русская школа за рубежом» и т.д.