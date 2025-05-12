Прибалтика и Приднестровье – следующие точки пожара – прогноз

После конфликта на Украине Запад попытается развязать очередной конфликт с Россией чужими руками.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил покинувший Украину политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда бы не закончились боевые действия на просторах Украины, будет следующий пункт – Приднестровье, где эскалация набирает значительно больше оборотов, чем в Прибалтике, в силу того, что есть часть непризнанной Приднестровской Республики, где 90% с лишним – это граждане России. И где наш воинский контингент находится, и где находятся крупнейшие в Европе склады боеприпасов, которые сегодня с успехом можно использовать, как показывает практика в ведении реальных боевых действий.

Это – точка взрыва реальная, причем она позволяет вести боевые действия чужими руками. Законную молдавскую власть на территории Приднестровья пытается реализовать Молдавия, ей помогает Румыния, но не как член НАТО, а как Румыния, а все остальное НАТО деятельно помогает Румынии.

И дальше – Прибалтика. Прибалтика сейчас семимильными шагами движется по пути бывшей Украины. То есть там идет все более жесткое выдавливание русского населения… Русских либо физически уничтожают, либо выдавливают, либо просто затыкают рты. Аналогично поступают сейчас в трех прибалтийских лимитрофиях, где последовательно вымарывается все, что имеет хоть какое-то отношение к России», – заявил Онуфриенко.