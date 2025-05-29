Предупреждение в американском эфире: Не ждите повторения 90-х. Путин не один в России

Западу не стоит рассчитывать на то, что Владимир Путин одинок в своей позиции по конфликту и при нужном давлении в России возможно повторение событий начала 90-х годов.

Об этом в эфире видеоблога отставного подполковника ВВС США Дэниела Дэвиса заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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