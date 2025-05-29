Предупреждение в американском эфире: Не ждите повторения 90-х. Путин не один в России
Западу не стоит рассчитывать на то, что Владимир Путин одинок в своей позиции по конфликту и при нужном давлении в России возможно повторение событий начала 90-х годов.
Об этом в эфире видеоблога отставного подполковника ВВС США Дэниела Дэвиса заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В российском обществе есть консенсус, и это тоже не понимают, что 1990-е годы не могут повториться. И они не повторятся, особенно учитывая нынешнюю систему, которую многие ассоциируют только с Путиным. Люди действительно наивны, если думают, что Владимир Путин – единственный. На самом деле Владимир Путин – разумный человек. Есть много людей, которые не против разнести Берлин в пух и прах, или знаете, если до этого дойдет, и НАТО ничего не сделает.
Они знают некоторых людей там, они понимают соотношение сил и средств, и именно поэтому никаких переговоров не будет. Я имею в виду, что, как уже говорилось, русские, вероятно, на втором месте после китайцев по способности выкручивать руки, в смысле дипломатии, делать заявления и так далее», – заявил Мартьянов.
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