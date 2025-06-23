Посмотрите на Израиль. Россия с нами еще нянчится – Дроздов

Удары России по Украине, даже самые массированные, в глазах посторонних наблюдателей меркнут по сравнению с тем, что происходит между Израилем и Ираном. В этом смысле война на Ближнем Востоке играет не на руку Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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