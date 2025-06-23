Посмотрите на Израиль. Россия с нами еще нянчится – Дроздов
Удары России по Украине, даже самые массированные, в глазах посторонних наблюдателей меркнут по сравнению с тем, что происходит между Израилем и Ираном. В этом смысле война на Ближнем Востоке играет не на руку Украине.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По сравнению примененного и объема, и силы примененного ресурса, наша война еще ничтожно жалкая… Потому что, условно говоря, если 14-тонная бомба может падать в Иране, то для нас, простите, 1,5-тонный УАБ уже является апокалипсисом. А там 14-тонные падают. По плотности ракетных обстрелов Ирана и Израиля даже близко не стоят массированные атаки врага, потому что они более дронные, чем ракетные.
Вообще это и цинично, и глупо, и тупо это даже сравнивать. Но для мира постороннего, всякое сравнение доказывает, условно говоря, что наш враг еще и нянчится, понимаете? Вот такая очень нездоровая постановка, сравнительная характеристика, она нам совершенно не на пользу, потому что мы этого также не учитываем», – заявил Дроздов.
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