После российского удара на Украине остановилось движение поездов. Без света областной центр

Игорь Шкапа.  
17.09.2025 08:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1444
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ночью российские дроны атаковали украинскую инфраструктуру.

Противник признает, что без света остались ряд населенных пунктов.

«Этой ночью Кировоградщина – под массированной дроновой атакой. Враг бил по объектам инфраструктуры. От электроснабжения, по состоянию на данный момент, частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ», – сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Александр Райкович.

Кроме того, добавил он, приостановлено движение поездов по двум направлениям.

Атакована и Полтавщина.

«Сегодня ночью в Полтавской области работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе», – написал гауляйтер региона Владимир Когут

Со стороны Украины массированных пусков дронов не было. МО РФ зафиксировало за ночь работу восьми беспилотников противника.

