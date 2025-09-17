После российского удара на Украине остановилось движение поездов. Без света областной центр

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ночью российские дроны атаковали украинскую инфраструктуру.

Противник признает, что без света остались ряд населенных пунктов.

«Этой ночью Кировоградщина – под массированной дроновой атакой. Враг бил по объектам инфраструктуры. От электроснабжения, по состоянию на данный момент, частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ», – сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Александр Райкович.

Кроме того, добавил он, приостановлено движение поездов по двум направлениям.

Атакована и Полтавщина.

«Сегодня ночью в Полтавской области работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе», – написал гауляйтер региона Владимир Когут

Со стороны Украины массированных пусков дронов не было. МО РФ зафиксировало за ночь работу восьми беспилотников противника.