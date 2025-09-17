После российского удара на Украине остановилось движение поездов. Без света областной центр
Ночью российские дроны атаковали украинскую инфраструктуру.
Противник признает, что без света остались ряд населенных пунктов.
«Этой ночью Кировоградщина – под массированной дроновой атакой. Враг бил по объектам инфраструктуры. От электроснабжения, по состоянию на данный момент, частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ», – сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Александр Райкович.
Кроме того, добавил он, приостановлено движение поездов по двум направлениям.
Атакована и Полтавщина.
«Сегодня ночью в Полтавской области работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе», – написал гауляйтер региона Владимир Когут
Со стороны Украины массированных пусков дронов не было. МО РФ зафиксировало за ночь работу восьми беспилотников противника.
