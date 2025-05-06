Вводить санкции против стран, которые собрались что-то покупать у России, якобы идея хорошая, однако чревата катастрофически обратным эффектом для США.

Об этом в эфире радиостанции «Лучшее радио, Израиль» заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идея хорошая. Но вопрос, если сейчас США и КНР находятся в такой тарифной войне, которая затормозила торговлю между этими странами, и несмотря на уверения Трампа, что он договорится с Китаем, думаю, что Пекин не будет договариваться с США до момента, пока не увидит отчётливой трещины в американской экономике. Чтобы Штатам пришлось договариваться на условиях Китая, чтобы Трамп был вынужден подчиниться желаниям Си Цзиньпина.

Может, это неосуществимое задание китайского руководства, но они явно хотят. Они – коммунисты, а не какие-то торгаши.

И вопрос: какого рода вторичные санкции против Китая может Трамп ввести при 245, по-моему, тарифах на китайскую продукцию? Что ещё можно придумать такого действенного? Пять тысяч процентов? Мы же прекрасно понимаем, что тарифы между Китаем и США запретительные – ничего нового Трамп в виде вторичных тарифов для Китая придумать не может», – отметил Портников.