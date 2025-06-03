Пора «встряхнуть» чиновников, позабывших что идёт война – Сивков

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В России пора устроить чистки халатных высокопоставленных чиновников, которые на четвёртый год СВО не поняли, в какой опасности находится их страна.

Об этом на канале «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти события показали, что вертикаль власти России, за исключением президента и его ближайших союзников, до сих пор живет в условиях благополучного мирного блюда. Ощущения и понимания, что мы находимся в состоянии войны, не существует. Иначе никаких таких передвижений допустить было бы нельзя. Представим себе, в 43-м году, в 42-м году, через всю Россию ехала машина, в которой была взрывчатка для взрыва какого-то завода. С диверсантами на этой машине. Открыто, главное, ехала. Можешь такое себе представить? Конечно, нет. Сейчас должны быть приняты радикальные меры, чтобы этот управленческий аппарат хорошенько встряхнуть. И единственный способ это сделать – начать жесточайшее преследование в уголовном порядке в отношении тех лиц, которые допускают халатность», – сказал Сивков.

Он подчеркнул: также нужно восстанавливать дорожную патрульную службу.