Пора «встряхнуть» чиновников, позабывших что идёт война – Сивков
В России пора устроить чистки халатных высокопоставленных чиновников, которые на четвёртый год СВО не поняли, в какой опасности находится их страна.
Об этом на канале «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все эти события показали, что вертикаль власти России, за исключением президента и его ближайших союзников, до сих пор живет в условиях благополучного мирного блюда. Ощущения и понимания, что мы находимся в состоянии войны, не существует. Иначе никаких таких передвижений допустить было бы нельзя.
Представим себе, в 43-м году, в 42-м году, через всю Россию ехала машина, в которой была взрывчатка для взрыва какого-то завода. С диверсантами на этой машине. Открыто, главное, ехала. Можешь такое себе представить? Конечно, нет.
Сейчас должны быть приняты радикальные меры, чтобы этот управленческий аппарат хорошенько встряхнуть. И единственный способ это сделать – начать жесточайшее преследование в уголовном порядке в отношении тех лиц, которые допускают халатность», – сказал Сивков.
Он подчеркнул: также нужно восстанавливать дорожную патрульную службу.
«Конечно, сейчас, с точки зрения ДПС, дефицит до 60% кадров. Значит, надо решать задачу радикальным увеличением окладов сотрудникам ДПС, и увеличением их числа.
Кстати, посты ДПС почти исчезли на трассах, как они были в советское время. Теперь только камеры стоят, которые, конечно, не видят, что внутри этой фуры.
То есть надо разворачивать, восстанавливать количественный состав сотрудников ДПС и увеличивать штаты, увеличивать заработную плату. Также МВД и Росгвардии», – подытожил Сивков.
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