Польские СМИ: Украина хочет устроить экологическую катастрофу возле наших границ
В целом ряде польских СМИ сегодня опубликованы тревожные комментарии по поводу планов Украины разрабатывать месторождения сланцевого газа недалеко от Львова – вблизи границы с Польшей, что грозит негативными последствиями.
Такие планы были озвучены украинскими чиновниками на энергетическом форуме в Баку и растиражированы британским Telegraph, однако поляки опасаются, что разработка месторождений угрожает экологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«План украинцев вызывает опасения», – указывает портал O2.
«Украина хочет стать основным поставщиком сланцевого газа для Европы и планирует его добычу у польской границы… Наиболее перспективными являются месторождения в районе Олесска, к востоку от Львова, где объем сланцевого газа оценивается в 0,8 – 1,5 трлн кубометров. Это одно месторождение сможет десятилетиями удовлетворять внутренние потребности Украины», – пишет Gazeta.Pl о планах украинских властей.
Издание приводит мнение профессора Кшиштофа Шамалека, директора польского Государственного геологического института.
«Месторождения могут быть реализованы за счет гидроразрыва пласта, что повысит эффективность скважин… Однако экологи обращают внимание на огромное количество воды, необходимое для этого. Для бурения скважин в Олеске потребуется столько воды, сколько за три года потребляет население 235 тыс человек – жителей Ивано-Франковска. А после использования вода становится токсичной и в таком виде остается в грунте, что приводит к ее загрязнению», – говорится в публикации.
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