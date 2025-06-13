Польские СМИ: Украина хочет устроить экологическую катастрофу возле наших границ

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В целом ряде польских СМИ сегодня опубликованы тревожные комментарии по поводу планов Украины разрабатывать месторождения сланцевого газа недалеко от Львова – вблизи границы с Польшей, что грозит негативными последствиями.

Такие планы были озвучены украинскими чиновниками на энергетическом форуме в Баку и растиражированы британским Telegraph, однако поляки опасаются, что разработка месторождений угрожает экологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План украинцев вызывает опасения», – указывает портал O2.

«Украина хочет стать основным поставщиком сланцевого газа для Европы и планирует его добычу у польской границы… Наиболее перспективными являются месторождения в районе Олесска, к востоку от Львова, где объем сланцевого газа оценивается в 0,8 – 1,5 трлн кубометров. Это одно месторождение сможет десятилетиями удовлетворять внутренние потребности Украины», – пишет Gazeta.Pl о планах украинских властей.

Издание приводит мнение профессора Кшиштофа Шамалека, директора польского Государственного геологического института.