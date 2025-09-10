Польша на ушах после вторжения дронов, парализовавших работу аэропортов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские дроны атаковали тыловые регионы, подконтрольные киевскому режиму. Украинские и польские медиа пишут, что группа беспилотников зашла в Польшу.

При этом польское командование изначально сообщило лишь, что удары наносятся по Украине, отметив:

«В нашем пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности».

Через время там же заявили, что воздушное пространство Польши ночью неоднократно нарушалось дронам, в связи с чем была начата операция «по выявлению и нейтрализации целей», а потом и вовсе объявили, что имел место «акт агрессии»

Позже начали публиковаться видео, которые заявляются как падение дронов в Польше, а в стране закрыли ряд аэропортов, в том числе в Варшаве, «в связи с незапланированной военной активностью». Закрыт был и аэродром в Жешуве, который считает главным транспортным хабом для поставок оружие киевскому режиму.

«Это акт войны», – написал по этому поводу член военного комитета палаты представителей Джо Уилсон, призвавший вооружить Украину.

Премьер Польши Дональд Туск срочно созывает заседание правительства совета безопасности страны.

Пока делать выводы о принадлежности беспилотников рано. Так, ранее украинская ракета ударила по Польше, в результате чего погибло два фермера, но до последнего в Киеве уверяли, что это была атака России, что опровергли польские власти. Примечательно, что Туск, сообщая об инциденте, Россию сегодня пока сегодня не упоминал.

Ближе к утру на Украину пошли ракеты.

На Украине взрывы звучали в Киеве, Львове, Луцке. Появились кадры большого пожара в Виннице.