Польша доиграется до четвёртого раздела, уже фатального – Кедми
Активность американского военного присутствия в таких отдельных европейских странах, как Польша, свидетельствует об охлаждении отношения Вашингтона к формату НАТО.
Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что США не только не планируют выводить контингент из Польши, но и, по просьбе польской стороны, обсудят его увеличение, в то время как идут разговоры о выводе войск из других европейских стран.
«Это не столько отношение к Польше, за этим решением – отношение Трампа к НАТО. Если бы США видели в НАТО со своим участием эффективный инструмент, тогда зачем отдельное американское присутствие в Польше? Польшу они рассматривают как геополитический объект, который обладает определёнными географическими, тактическими преимуществами, исходя из стратегической обороны США.
США всё больше и больше сосредотачиваются на той или иной стране, а не на общем европейским театре военных действий и на НАТО. За этим следует уменьшение значения НАТО в глазах американского командования, и всё больше стратегия на нелатеральные военные отношения… Польша очень близка к Северной Европе, что больше всего волнует США – арктическое побережье, северный морфлот», – сказал Кедми.
В то же время, он скептически отозвался о польских перспективах.
«Пусть Польша почитает свою историю. Все, кто обещали Польше свою защиту, все её предали. Говорили «мы с вами!», а дальше что? Наполеон защищал Польшу, англичане и французы защищали во Второй мировой войне.
Польша надеется на тех же самых, кто её всегда предавали. Это будет и в следующий раз, только в этот раз может закончиться четвёртым – не разделом, а расчленением Польши. Государства польского после четвёртого расчленения не будет», – предупредил израильский эксперт.
